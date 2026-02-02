Diplomatie : le Président Diomaye attendu à Brazzaville ce lundi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi matin à destination de Brazzaville, pour une visite officielle en République du Congo prévue les 02 et 03 février 2026.



Selon un communiqué de la Présidence de la République, ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Congo.



Il vise notamment à consolider les liens historiques d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, mais aussi à approfondir la coopération dans plusieurs domaines stratégiques d’intérêt commun.



Au cours de cette visite, les deux chefs d’État devraient également échanger sur les grands défis africains et mondiaux, dans un contexte international marqué par des enjeux sécuritaires, économiques et climatiques majeurs. Cette concertation traduit la volonté partagée de Dakar et de Brazzaville de promouvoir une approche concertée des problématiques continentales, en privilégiant le dialogue et la solidarité africaine.

