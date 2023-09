Coupure d'eau : Les habitants de Sam Notaire dans le désarroi depuis 72 heures

L'eau ne coule plus depuis jeudi dans les robinets. Les habitants de Sam Notaire dans la ville de Guédiawaye souffrent le martyr à cause de cette situation dont ils n'ont toujours pas une explication formelle et officielle. C'est depuis hier que cette coupure d'eau a polarisé d'autres maisons qui font la ruée vers les points de vente privés d'eau potable. C'est un weekend long et difficile auquel vient s'ajouter cette canicule que vivent ces populations qui ont besoin de ce liquide précieux et vital.



Nous y reviendrons!