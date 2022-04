Coupe du monde 2022 : La première chanson officielle du tournoi dévoilée…

Le premier single de l'album officiel de la FIFA pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ; « Hayya Hayya (Better Together) » a été officiellement dévoilé à quelques heures du tirage au sort prévu ce vendredi à partir de 16h00 GMT.



Le titre est interprété par le jeune artiste pop américain Trinidad Cardona, la star Nigériane de l'afrobeat, Davido et la chanteuse qatarie Aisha, renseigne Rmc sport.