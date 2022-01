Coupe d'Afrique : le Cameroun devant à la mi-temps face au Burkina

Le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations tient toute ses promesses. Et le Cameroun s'en sort très bien et mène à la pause contre le Burkina Faso. Sans être impressionnant, le pays hôte était même mené par un but de Gustavo Sangaré (24e). Néanmoins, deux erreurs défensives provoquants des penalties ont permis à Vincent Aboubakar de renverser la rencontre (40e et 45e +3). Désormais, ce sont les Lions Indomptables qui virent en tête.