Coup de filet contre le trafic de médicaments à Kaolack et Fatick : La BNLPC frappe fort

Dans le contexte de sa bataille déterminée contre le commerce illégal de médicaments, la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon (BNLPC), en collaboration avec l'Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), a exécuté une grande opération de vérification du 4 au 10 mai dans les zones de Kaolack et Fatick. Cette opération a conduit à la dislocation de nombreux réseaux de vente illicite, à la confiscation d'une vaste quantité de médicaments contrefaits et au renforcement du contrôle des chaînes d'approvisionnement. Cette mesure radicale représente un nouveau stade dans la lutte contre ce fléau qui menace à la fois la santé publique et l'économie du pays.