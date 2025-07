Côte d'Ivoire: cinq personnes condamnées à 10 ans de prison en appel pour trafic de cocaïne

La cour d'appel d'Abidjan a confirmé lundi les peines de 10 ans de prison pour cinq personnes impliquées dans un trafic international de cocaïne, dont le cerveau espagnol des opérations en Côte d'Ivoire, a appris l'AFP mardi auprès d'un de leurs avocats.



En avril 2022, plus de deux tonnes de cocaïne avaient été saisies dans les villes portuaires d'Abidjan et San Pedro, un record pour ce pays, d'une valeur marchande estimée à 41 milliards de francs CFA (près de 62 millions d'euros).



Une trentaine de personnes avaient été interpellées. Sur les treize personnes condamnées en première instance à 10 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende (76.224 euros), cinq personnes, dont l’ancien policier espagnol Miguel Angel Devesa, cerveau des opérations en Côte d’Ivoire, ont vu leurs peines confirmées en appel, selon l'avocat de M. Devesa, Me Zakaria Touré



Les cinq prévenus ont été condamnés pour "trafic international de drogue" et "association de malfaiteurs".



La cour d'appel a également confirmé l'amende supplémentaire de 60 milliards de francs CFA (environ 91 millions d'euros) de dommages et intérêts que M. Devesa devra verser à l'Etat ivoirien, a précisé son avocat, qui n'exclut pas de se pourvoir en cassation.



Par ailleurs, un conseiller régional, un commissaire de police de San Pedro (sud-ouest) et un commandant de la marine, ont eux été "reconnus complices d'un trafic international de drogue", mais "ont vu leurs peines réduites de 10 à 5 ans de prison", a poursuivi l'avocat.



Trois hommes d’affaires condamnés en première instance à 24 mois de prison et 30 millions de francs CFA d’amende (environ 45.000 euros) pour "association de malfaiteurs" et "fraude fiscale", ont eux été finalement déclarés non coupables.



L’ancien responsable de la section de lutte antidrogue de la police de San Pedro avait été relaxé en première instance.