Coronavirus : Plusieurs compagnies aériennes mettent la destination Chine sur liste rouge.

Les vols à destination de Chine se raréfient. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers les villes chinoises. Air France, est l’une des dernières après British Airways et Lufthansa. Ledit pavillon français a décidé de suspendre ses derniers vols réguliers vers Shanghai et Pékin. Ce, conformément à l'avis du ministère des Affaires étrangères de la France qui avait recommandé à ses concitoyens, d'éviter les vols en Chine.



Cette mesure de suspendre tous ses vols pour la Chine continentale, tient jusqu'au 9 février, a révélé France 24. Laquelle a précisé que, 4 vols spéciaux sont néanmoins prévus ce jeudi et ce vendredi, vers Shanghai et Pékin, afin d'assurer le retour de ses clients et de ses salariés. Mais consciente du danger que comporte ce voyage, Air France a indiqué que cela se fera ‘’avec des équipages volontaires’’. Quant aux clients ‘’ayant une réservation à destination ou en provenance de Chine pour des départs jusqu'au 29 février 2020 inclus’’, possibilité leur est offerte selon ledit site d’informations de ‘’reporter leur voyage jusqu'au 31 mai 2020 ou demander un remboursement, sans frais’’, a indiqué le communiqué d'Air France.