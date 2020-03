Coronavirus : La Guinée-Bissau enregistre ses deux premiers cas.

La Guinée-Bissau vient d'entrer dans le cercle des pays africains touchés par le coronavirus. Selon le président Umaro Sissoco Embalo qui en a fait l'annonce sur twitter, deux cas ont été diagnostiqués dans le pays. Le chef de l’exécutif n'en dira pas plus.

Pourtant, dès les premières heures de l'apparition du coronavirus en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes pour pour se mettre à l'abri.

Des mesures qui ne semblent pas avoir fourni l'effet escompté. Les nouvelles autorités bissau-guinéennes doivent maintenant veiller à circonscrire la propagation d'un virus qui, à ce jour a touché plus de 40 pays africains. Au Sénégal voisin, 78 personnes sont sous traitement pour 86 personnes déclarées positives.