Coronavirus / Entre insouciance et immaturité : Guy Marius Sagna, sans ambages, face au comportement citoyen.

Le membre du mouvement anti-impérialiste populaire et panafricaniste ne fait aucunement l'exception face à la sensibilisation pour endiguer la pandémie résultant du coronavirus. Même s’il regrette quelque part la lenteur dans les mesures fortes pour y faire face.



À cet égard, de la même manière qu’il réclame «soutien et appui à notre équipe nationale sanitaire», il demande autant à l’endroit des forces de l’ordre : « il sera donc important de soutenir nos forces de défense et de sécurité, parce que de la même manière que nos médecins, elles nous protègent et participent à nous sauver aussi, la vie. Le respect scrupuleux de ce couvre-feu est donc un aspect qui doit être respecté.

Dans ce contexte sanitaire où nous nous trouvons présentement, il est urgent de nous procurer un nouveau type de citoyen. »



Cet état d'urgence dans lequel se trouve le pays ne doit pas, non plus, pousser les autorités à réprimer les sénégalais, car l'heure est de combattre ce virus, ajoute-t-il. Pour ainsi dire, "les violences policières sont à déplorer, car cela détourne de l'essentiel."

Pour finir, il saluera l'exellent travail que le personnel de santé est en train de faire dans la prise en charge des patients, des infectés sous traitement car, il est le premier exposé à ce virus. Donc, il adressera une forte pensée à l'endroit des médecins qui méritent bien le soutien et la sympathie des sénégalais...