Cop27 / Panel international de haut niveau sur l’investissement dans l’eau en Afrique : "L'objectif est de mobiliser 30 milliards de dollars US par an d'ici 2030" (Macky Sall).

En marge de la Cop27, le président Macky Sall a été invité à co-présider le Panel sur la Sécurité de l’Eau. Une tribune qui lui a permis en tant que président en exercice de l’Union Africaine d'évoquer les enjeux liés à la maîtrise de l'eau.



" Excellences, Mesdames, Messieurs, une expression courante suffit pour camper l’enjeu de ce panel : l’eau, c’est la vie. La sécurité de l’eau c’est donc la sécurité de la vie. Mais notre relation avec cet élément vital de la nature n’est pas aussi simple. L’eau source de vie peut aussi être une menace à la vie, quand elle est impropre à la consommation, quand il y’en a trop, ou quand il y en peu. Facteur de paix, de coopération et de développement, l’eau peut aussi être source de tensions et de conflits. S’y ajoutent que les infrastructures hydrauliques peuvent être exposées à des accidents ou des actes de malveillance susceptibles d’attenter de diverses manières à la sécurité de l'eau. D’autre part, l’urbanisation, les mutations démographiques rapides, le gaspillage de la ressource par des usages non durables, concourent à sa raréfaction. Tout cela fait que l’eau est devenue un enjeu de sécurité collective au plan environnemental, industriel, alimentaire, énergétique. C’est pour alerter la communauté internationale sur cette nouvelle urgence mondiale que le Sénégal avait porté le débat au Conseil de Sécurité lors de sa présidence mensuelle, en avril 2016, sous le thème Eau, paix et sécurité", a-t-il fait remarquer.



"C’est dans le même esprit que nous avons accueilli en mars dernier à Dakar le 9e Forum mondial de l’eau. Il est heureux que la COP 27 ait consacré un Panel à la sécurité de l’eau pour garder la dynamique nécessaire à la prise de conscience universelle autour de cette problématique majeure pour l’homme, pour la nature et pour la paix et la sécurité internationales.

C’est ce qui avait amené feu Kofi ANNAN, ancien secrétaire général des Nations Unies, à dire que je cite : « La compétition effrénée autour de l’accès à l’eau potable pourrait bien être source de conflits et de guerres à l’avenir (...) mais elle peut devenir un catalyseur de coopération ».C’est l’esprit de ce panel : prendre conscience des enjeux et coopérer autour de l’eau pour la paix", a-t-il renchéri.



Face aux aléas climatiques, le président Macky Sall d'inviter à la " multiplication des cadres de coopération" pour, dit-il, favoriser le partage d’expériences en matière de gestion du liquide précieux.



" Avec l’avancée de la technologie, le dessalement de l’eau de mer pourrait certainement contribuer à atténuer la pression sur les ressources hydriques. Sur le plan de la règlementation, il y a encore beaucoup à faire malgré l’existence de plusieurs cadres de coopération autour des bassins hydrauliques. Plus de 270 fleuves et lacs transfrontaliers restent encore sans mécanisme de concertation. Mais il y a aussi des exemples réussis de gestion concertée des ressources hydriques. C’est le cas de l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), créée en 1972 et qui regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ; et de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie, créée en 1978, qui réunit la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal. En tant que dépositaire privilégié des traités internationaux, l’Organisation des Nations Unies, à travers l’Assemblée générale, pourrait davantage encourager la multiplication des cadres de coopération et le partage d’expériences sur les meilleures en matière de gestion concertée de l’eau".



Lors du Panel international de haut niveau sur l’investissement dans l’eau en Afrique, le président en exercice de l’Union Africaine est également revenu en long

et en large sur " l’ambition du Programme continental d'investissement pour l'eau adopté par l’Union Africaine en 2021" et ses grandes orientations.



" Chers collègues, Mesdames, Messieurs, Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation à cette rencontre en marge de la COP 27 pour le lancement du Panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en l'Afrique. En avril 2016, le Sénégal avait accepté l'invitation du Secrétaire général des Nations Unies et du Président du Groupe de la Banque mondiale à rejoindre les 11 pays composant alors le Panel de haut niveau sur l'eau. L'objectif était de mobiliser le leadership nécessaire pour promouvoir l'amélioration des services liés à l'eau et à l'assainissement. Le document final du Panel, publié en mars 2018, appelait alors au lancement d'un Programme d'investissement sur l'eau en Afrique (PIA) ; afin de contribuer à la réalisation l'Objectif de Développement Durable (ODD) N°6. C’est aussi l’ambition du Programme continental d'investissement pour l'eau adopté par l’Union Africaine en 2021. Pour rappel, actuellement, 10 à 19 milliards de dollars US sont investis chaque année dans l’eau en Afrique, alors qu’il faut 30 milliards pour réaliser l'ODD 6 d'ici 2030. Il y a donc lieu de combler ce déficit en intensifiant le plaidoyer et surtout l’action, si nous voulons être au rendez-vous de 2030.C'est pourquoi le 25 mars 2022, dans le cadre du 9e Forum mondial de l’eau à Dakar, j'ai lancé le Panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour l'Afrique, en ma qualité de Président de l'Union africaine. L'objectif du panel est de mobiliser 30 milliards de dollars US par an d'ici 2030, afin de mettre en œuvre le Programme continental d'investissement dans l'eau en Afrique. Je saisis l’occasion pour remercier les co-Présidents du Panel, le Président Hage Geingob de la Namibie, le Premier Ministre Mark Rutte, des Pays-Bas, et notre collègue Jakaya Kikwete, ancien Président de la Tanzanie, Président du Conseil d'administration de l'unité de coordination du Partenariat mondial pour l’eau de l’Afrique australe. Je souhaite enfin la bienvenue aux 11 collègues et personnalités nouvellement nommés par les organisateurs du Panel dont je déclare maintenant le lancement. Je vous remercie", a-t-il conclu.