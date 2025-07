Coopération sino-sénégalaise : Une vingtaine de journalistes et communicants sénégalais en immersion à Beijing (Chine)

Une délégation sénégalaise composée d’une vingtaine de communicants, de responsables du ministère de la Communication, conduite par le directeur de la Communication, ainsi que de journalistes issus des médias Le Soleil, Seneweb et Dakaractu, séjourne actuellement à la République Populaire de Chine, dans le cadre d’un séminaire de coopération sino-sénégalaise axé sur les Médias.



Organisé conjointement par le Groupe de Communication Internationale de Chine (CICG) et l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal, ce séminaire a démarré le jeudi 17 juillet à Beijing. Il vise à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays et à approfondir la coopération dans les domaines des médias, de la culture et de la communication.



Lors de la cérémonie d’ouverture, LI Hengtian, Directeur général adjoint du Groupe de Communication Internationale de Chine (CICG), a insisté sur l’importance de cet échange. « Ce séminaire a pour but de renforcer les relations de coopération dans le secteur des médias, mais aussi de bâtir une meilleure compréhension de la Chine, de son idéologie et de sa culture. Cette dynamique insufflera un nouvel élan à l’amitié sino-africaine et à la coopération Sud-Sud. ».



En effet, l’initiative s’inscrit dans une logique de partage d’expériences, de bonnes pratiques et de promotion d’un dialogue entre acteurs des médias. Le programme prévoit des visites dans certaines institutions chinoises de communication, des provinces chinoises pour s'imprégner de la culture chinoise et des échanges sur les modèles médiatiques, ainsi que des sessions de formation axées sur les mutations numériques dans l’univers de la presse.