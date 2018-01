Coopération décentralisée : Le Conseil départemental de Kaolack tisse une toile de partenariat avec la commune d'Osterode (République fédérale d'Allemagne)

Un partenariat a été officialisé entre le Conseil départemental de Kaolack et la commune d'Osterode en Allemagne. En effet, une délégation de ladite commune conduite par le maire, Mr Klaus Becker, est venue à Kaolack en vue de consolider la coopération entre les deux villes sœurs.



Au cours d'une séance de travail assortie d'un point de presse, le Buergermeister de la Commune d’Osterode am Harz, Mr Klaus BECKER, a fait part de sa détermination à concrétiser l'axe de coopération entre les deux villes et a réaffirmé sa ferme conviction de pouvoir rapidement aboutir à la mise en œuvre d’un programme de partenariat multiforme dans les secteurs de l’éducation, de l’environnement, de l’agriculture, de la foresterie, entre autres. Il a aussi appelé à l’implication des autorités de l’Etat du Sénégal dont le Président Macky Sall en sa qualité d’ancien élève du Lycée Valdiodio Ndiaye pour renforcer ces liens de coopération et de fraternité entre les peuples allemand et sénégalais.





Pour sa part, le président du Conseil départemental de Kaolack, Mr Baba Ndiaye, a appelé à l’implication de tous (Conseil Départemental- Communes du département- établissements scolaires et autorités étatiques) pour "la consolidation de nos relations pouvant toucher des domaines tels la santé, l’énergie photovoltaïque, le transfert de technologies, le renforcement de compétences etc". Il a par ailleurs demandé à son hôte d’être l’ambassadeur du Département de Kaolack auprès du Land de Hanovre pour la mise en place d’une relation de coopération et de partenariat bénéfique pour leurs deux entités.





Pour rappel, le séjour de la délégation allemande a été facilité par les relations de jumelage entre les clubs linguistiques du Lycée Tilman-Riemenschneider de ladite commune germanique et du Lycée Valdiodio NDIAYE de Kaolack. Ces relations de jumelage ont débouché, après plusieurs séjours d’immersion linguistique de part et d’autre, à la construction d’une salle multimédia au niveau du lycée de Kaolack.