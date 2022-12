Coopération : Les Émirats Arabes Unis célébrant leur 51ème anniversaire à Dakar, passent en revue leurs relations avec le Sénégal

Les Émirats Arabes Unis ont célébré, ce vendredi, le 51ème anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale. Un rendez-vous pour célébrer la patrie et ses réalisations, renouveler loyauté et fidélité envers les hautes autorités des Emirats, et surtout donner un nouvel élan à l'effort de construction nationale pour consolider les acquis de l'Union, tant sur le plan interne qu’au niveau international.



Cette fête a vu la présence de plusieurs autorités sénégalaises. Le gouvernement était représenté par le ministre de l’éducation nationale.



SEM. Sultan Ali ALHARBI l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Sénégal, s’est félicité au cours de la cérémonie, de l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. Des propos confiés au ministre Cheikh Oumar Anne qui lui aussi, a transmis le message de l’État du Sénégal.



« En mon nom propre et au nom de toute l’équipe de l’ambassade, Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Ministre et a tous nos chers invités et les remercie pour avoir bien voulu rehausser de leur présence cette traditionnelle fête nationale.



En cette heureuse occasion, je voudrais me féliciter ici de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les Émirats Arabes Unis et la République du Sénégal. Des relations solides et dynamiques marquée par des échanges réguliers et des rencontres permanentes à tous les niveaux ; au service d’une coopération fructueuse dans des domaines aussi divers que variés, et ce, grâce à l'engagement et la volonté commune de Son Altesse sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU et de Son Excellence le Président Macky Sall qui œuvrent ensemble pour l’édification d’un partenariat stratégique globale entre nos deux pays », s’est félicité l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis.







Selon le chef de la diplomatie des EAU au Sénégal, le Sénégal est considéré comme un partenaire politique et économique de premier plan en Afrique. Ils restent d’ailleurs le premier partenaire commercial du Sénégal dans le monde arabe, avec un volume d'échanges d'une valeur de 625 millions dollars. Les deux pays étant liés par plusieurs accords de coopération et des projets de de développement d'envergure qui ont abouti jusqu’a présent à de nombreuses réalisations, dans des secteurs clés tels que la santé, les infrastructures, l'économie maritime, la technologie, entre autres autres.