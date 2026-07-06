Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce lundi, Son Altesse Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis.
Selon la note de la présidence de la République, les échanges ont porté sur l'état d'avancement des projets de coopération en cours entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, ainsi que sur les perspectives de renforcement du partenariat bilatéral.
Les deux parties ont notamment évoqué les pistes susceptibles d'élargir et d'approfondir leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, en lien avec les priorités de développement du Sénégal.
Cette audience s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre Dakar et Abou Dhabi, marquée par une volonté commune de renforcer les investissements et les partenariats au service du développement économique et social du Sénégal.
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