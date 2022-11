Convocation de Sonko : Birane Ngom éventre le soi-disant complot et réprimande Sonko : « C’est un voyou et un manipulateur! »

L’affaire de mœurs opposant le leader du Pastef Ousmane Sonko à Adji Sarr suscite de nombreux débats et cela, encore après la rencontre entre Ousmane Sonko et le doyen des juges Maham Diallo. Son refus de se plier à l'exigence du juge consistant à procéder à un test ADN, est très mal vu par certains tels le leader politique à Dieuppeul-Derklé, Birane Ngom.

« Sonko ne veut pas faire éclater la vérité, alors qu'il est de son devoir d'éclairer le public sur les faits. Ce qu’il fait n’est que de la pure manipulation! », dit-il.



Ainsi, Birane réaffirme son engagement auprès du président Macky Sall et espère l’accompagner dans sa mission envers le peuple Sénégalais...