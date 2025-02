Contrôle des prix: Serigne Gueye Diop annonce le recrutement de 1000 volontaires à partir du 1er avril 2025

Le ministre de l’industrie du commerce a annoncé ce vendredi le recrutement de 1000 volontaires pour le contrôle permanent des prix des produits de première nécessité. Sur le marché, les plaintes se multiplient concernant la hausse injustifiée des prix par certains commerçants véreux et qui n’appliquent toujours pas les prix homologués depuis pratiquement 6 mois. « Le ministère va mettre en place dans les départements du Sénégal dans systèmes de contrôle des prix. Pour cela, le recrutement de plus 1000 volontaires est envisagée en début avril prochain », informe le ministre Serigne Gueye Diop qui présidait ce vendredi la présentation de vœux et de décoration des 89 agents et retraités de son ministère sur la période 2022/2024.