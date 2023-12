Contrôle des parrainages: les candidats Boubacar Camara, Ousmane Sonko, Abdoulaye Sylla et Cheikh Tidiane Gadio dans le top 10

36 représentants de candidats ont amené la commission de Contrôle des Parrainages du Conseil constitutionnel à décaler, au 29 décembre, le tirage au sort déterminant l’ordre de contrôle des parrainages a renseigné ce vendredi le président du Conseil constitutionnel,



Selon Mamadou Badio Camara, ces derniers étaient encore dans la salle d’attente de la haute institution au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures à la candidature présidentielle.



« Il s’agit de recevoir leurs dossiers parce qu’ils se retrouvaient déjà au sein du Conseil constitutionnel », a indiqué le sage qui a rappelé aux représentants et mandataires la nécessité pour tous les candidats de se conformer à toutes les exigences conformément à la loi électorale pour espérer candidater à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Le magistrat a aussi souligné l’exigence dans l’obtention du nombre de parrains requis qui, explique-t-il, est une condition indispensable pour être candidat à la présidentielle. L’autorité a indiqué que 44231 parrains sont le nombre minimum fixé pour les citoyens. Les candidats dont les dossiers présentent des irrégularités, notamment, des doublons, seront notifiés et auront 48 heures pour rectifier leurs dossiers, a précisé Mamadou Badio Camara. Il a sous ce rapport renseigné que 88 dossiers sur les 93 ont opté pour les parrainages de citoyens.







Après tirage au sort, le candidat Boubacar Camara est sorti 1er de la liste dans l’ordre de contrôle des parrainages, il est suivi par les candidats Haguibou Soumaré (2), Ousmane Kane (3), Ousmane Sonko (4), Amadou Aly Kane (5) entre autres. Les autres personnalités connues sont Abdoulaye Sylla (8), Cheikh Tidiane Gadio (9), Cheikh Tidiane Dièye (12), Mary Teuw Niane (15), Déthié Fall (17), Alioune Sarr (22), Idrissa Seck (30), Pape Djibril Fall (39), Mamadou Lamine Diallo (46), Mahamad Boun Abdallah Dione (47), Karim Meissa Wade (49), Babacar Diop (50), Habib Sy (52), Malick Gakou (53), Thione Niang (55), Aly Ngouille Ndiaye (56), Abdoul Mbaye (61), Khalifa Ababacar Sall (64), Anta Babacar Ngom (65), Aminata Touré (66), Amadou Ba (68), El Mamadou Diao (69), Bassirou Diomaye Diakhar Faye (73), Abdourahmane Diouf (74), Moussa Diop (83), Bougane Guèye Dany (84), Thierno Alassane Sall (90), Amsatou Sow Sidibé (91), Issa Badio Kanouté (92) et Aïssatou Mbodj dit Aida (93).