Contenu local : La nouvelle centrale de Malicounda a employé dans sa phase de construction, 523 sénégalais

Le président Macky Sall a terminé sa tournée économique dans la capitale du rail hier après-midi avec l’inauguration de la centrale électrique de Malicounda. Une centrale d'une capacité de 120 MW et qui répond à la dynamique d’émergence et particulièrement de souveraineté énergétique. Mais également, le chef de l’État, au-delà de la contribution efficiente des partenaires et des acteurs généralement impliqués dans la phase de construction, le président de la République s’est personnellement réjoui de la participation des sénégalais dans la mise en œuvre de cette centrale. Au total, c’est 523 personnes qui ont participé à la construction de ce projet d’un montant de 101 milliards de francs fca.



Ceci rentre bien évidemment, dans la logique de l’État du Sénégal qui accorde une importance capitale dans au contenu local, pour la mise en œuvre de ses projets.