Conseil constitutionnel : Les 21 membres de la commission de contrôle des parrainages connus

Le conseil constitutionnel, en application de l'article L. 123, alinéa 2 du code électoral, met en place une commission de contrôle des parrainages. Elle est composée des membres du Conseil constitutionnel, du chef du greffe, du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel, de représentants de la commission électorale nationale autonome (CENA), de personnalités indépendantes ayant des compétences, notamment ne matière électorale, juridique ou informatique, du représentant de l'Administration. La liste des 21 membres est enfin connue.



Il s’agit du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, avec les six autres membres que sont Aminata Ly Ndiaye, Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dieye, Cheikh Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly.





Les greffiers Ousmane Bâ et Fatma Ndiaye…



Le personnel administratif et technique composé de magistrats tels que Madiena Bakhoum Diallo, Cheikh Mbacké Ndiaye, Elisabeth Ndew Diouf Niang, Laity Sarr et Mamadou Touré.



La commission électorale nationale autonome (CENA) sera également représentée par Ndèye Rokhara Mbodj (journaliste) et Mamadou Bocar Niane (enseignant en retraite).



Des personnalités indépendantes notamment des membres de société civile, des avocats et un notaire feront partie de la commission. Il s’agit des avocats Bacre Waly Ndiaye et Coumba Sèye Ndiaye, ainsi que Aïda Diagne Diawara (notaire) et Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains qui sont retenus.





Biram Faye, le chargé de la formation et de la communication à la direction générale des élections (DGE) prendra également part à cette phase du processus électoral.