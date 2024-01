Conseil constitutionnel : Le dossier de candidature de Me Moussa Diop rejeté

Le président de l’AG/ JOTNA est éliminé de la course à la présidentielle de 2024. Me Moussa Diop représenté par son mandataire Boubacar Camara n’a pas pas été retenu après vérification de son dossier. En effet, même avec plus de 48.000 parrainages déposés, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et candidat déclaré à la prochaine élection n’a pas pu présenter un dossier complet.



Il lui manque l’attestation venant de la CDC. Ce rejet vient s’ajouter aux difficultés que Me Moussa Diop est en train de vivre avec son emprisonnement depuis la première quinzaine du mois de décembre dans l’affaire supposée de délivrance de permis d’exploration de mines.