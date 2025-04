Conseil Constitutionnel : Mouhamadou Bachir Sèye intègre le collège des sept sages

Le magistrat Mouhamadou Bachir Sèye a été officiellement nommé membre du Conseil constitutionnel, succédant ainsi à Mouhamadou Diawara dont le mandat a pris fin en décembre 2024.



Avec cette nomination, il rejoint le collège des sept sages, instance suprême chargée de veiller à la régularité des scrutins et à la conformité des lois à la Constitution. Son mandat s’étendra sur une durée de six ans, comme le prévoit la loi.



Mouhamadou Bachir Sèye est réputé pour sa rigueur et son professionnalisme, bien que peu connu du grand public sénégalais.