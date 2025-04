Congrès de l’AFP : « Oui, il y aura un nouveau secrétaire général » (Marcel Diana Ndiaye)

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) se prépare à son congrès ordinaire du 12 avril 2025, un événement marqué par des changements majeurs, comme annoncé lors d’un point de presse ce mercredi 9 avril. La transition générationnelle tant attendue se concrétise avec le départ de Moustapha Niasse du poste de secrétaire général, conformément à sa promesse de longue date. Marcel Diana Ndiaye, secrétaire national chargé de l’administration de la permanence du parti, a souligné le caractère historique de ce moment pour l’AFP, survenant dans un contexte politique national marqué par une récente alternance.



Le renouvellement de la direction s’articule autour d’une double ambition : le rajeunissement des cadres et le renforcement de la collégialité. « Nous allons installer une nouvelle direction fortement rajeunie », a déclaré Marcel Diana Ndiaye, précisant que cette approche collective vise à éviter les divisions internes tout en capitalisant sur l’expérience des anciens. Le parti table sur une large participation – plus de 1 500 délégués représentant tous les échelons territoriaux et la diaspora –, signe d’une volonté d’inclusion et de renouveau.



Si Moustapha Niasse quitte ses fonctions opérationnelles, son influence persistera à travers un rôle de guide, probablement en tant que président d’honneur. « Il est en retrait, mais loin de la retraite », a nuancé Marcel Diana Ndiaye, rappelant que le leader historique continuera d’accompagner le parti. La stratégie de l’AFP combine ainsi transmission d’héritage et modernisation, avec un objectif clair : reconstruire une formation politique capable de jouer un rôle majeur sur l’échiquier national.



Aucun nom n’a encore émergé pour succéder à Moustapha Niasse, le parti privilégiant pour l’instant la consultation et le consensus.