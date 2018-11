Congrès d’investiture de AJ/PADS : Mimi Touré rend un vibrant hommage à Landing Savané pour son combat de toute une vie au profit des populations.

Le parti de Landing Savané s'est réuni ce samedi après-midi au Théâtre Daniel Sorano pour investir son candidat à l’élection présidentielle du 24 fevrier 2019, le Président Macky Sall en l’occurrence.

À l’occasion, Mimi Touré, coordinateur national du Parrainage du candidat Macky Sall a rendu un vibrant hommage au Secrétaire général de AJ/PADS pour le combat de toute sa vie au bénéfice des populations sénégalaises. «Vous avez débuté votre combat patriotique dans votre tendre jeunesse et aujourd’hui vous faites partie de ceux qui ont bâti la démocratie de notre pays, soyez en grandement remercié », dira l’Envoyée spéciale de Macky Sall. Elle rappellera aussi que Landing Savané a su faire très tôt confiance aux jeunes et aux femmes, car il lui a confié à l’âge de 31ans la direction de sa campagne à l’élection présidentielle de 1993. Mimi Touré a aussi salué le combat et la contribution historique de Marie Angélique Savané pour l’émancipation de la femme sénégalaise et africaine....