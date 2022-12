Confrontation avec Ousmane Sonko : Adji Sarr dit être déçue par l’attitude du leader de Pastef…

Visiblement, Raby Sarr n’a pas eu ce qu’elle attendait pour sa confrontation avec le leader de Pastef Ousmane Sonko qu’elle accuse de « viols répétitifs. » En effet, lors d'une déclaration de presse qu’elle a faite à la fin de leur confrontation, Adji Sarr dit être déçue par l’attitude de Ousmane Sonko devant le doyen des juges, Oumar Maham Diallo.

« Je suis très déçue parce que je m’attendais à une confrontation avec Ousmane Sonko, mais il n’a pas voulu répondre aux questions. Il a refusé de parler et à chaque fois qu’on lui parle de Adji, il parle de Me El hadj Diouf. Du coup, je suis déçue par son attitude.

Aujourd’hui j’ai vu un Ousmane que je n’ai jamais connu. Il n’a pas eu le courage de s’adresser à moi. Il a refusé catégoriquement de parler avec moi. D’ailleurs, il n’a répondu ni aux questions du doyens des juges, ni aux questions du procureur, encore moins aux questions de Me Elhadj Diouf », regrette Adji Raby Sarr...