Conflit en RDC : L’ambassadeur du Rwanda au Sénégal rencontre le FRAPP après l’interdiction de sit-in

Suite à l’interdiction du sit-in prévu devant l’ambassade du Rwanda à Dakar par le préfet de la ville, l’ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga, a pris l’initiative d’organiser une rencontre avec les représentants du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP).



Lors de cet échange, les discussions ont porté sur la situation actuelle en République Démocratique du Congo (RDC), notamment les violences liées au groupe M23 et le rôle présumé du Rwanda dans ce conflit. Le FRAPP a exprimé sa solidarité avec le peuple congolais, appelant à la fin des violences et au respect de la souveraineté de la RDC. Il a également réaffirmé son soutien aux efforts visant à mettre un terme à la guerre et au pillage des ressources naturelles, tout en soulignant la nécessité d’une résolution pacifique du conflit.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le FRAPP a rappelé que l’argument du génocide, souvent invoqué, n’a pas contribué à résoudre la crise en RDC, mais a plutôt exacerbé les tensions. Le mouvement a insisté sur l’importance de privilégier des solutions politiques et diplomatiques pour parvenir à une paix durable.



De son côté, l’ambassadeur du Rwanda a présenté une analyse détaillée des tensions socio-politiques qui alimentent ce conflit. Il a appelé à une approche fondée sur le dialogue et la compréhension mutuelle, afin d’éviter de répéter les erreurs du passé.



Bien que le FRAPP ait exprimé son désaccord sur certains points concernant la situation en RDC, il a salué l’opportunité d’un échange ouvert avec l’ambassadeur. Cette rencontre a permis de clarifier les positions de chaque partie et a renforcé la volonté de dialogue en faveur d’un plaidoyer panafricain pour une résolution pacifique de la crise.



Le FRAPP a également appelé à une mobilisation panafricaine pour soutenir la paix, la stabilité et la souveraineté des peuples africains, tout en reconnaissant l’importance d’un dialogue inclusif pour résoudre les conflits internes et régionaux.