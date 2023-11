Conflit avec la Ligue Pro : Diambars et Génération Foot cèdent et acceptent de jouer à Thiès !

Les bonnes volontés et autres acteurs du football sénégalais ont pris leurs bâtons de pèlerins pour réconcilier La ligue sénégalaise de football Professionnelle (Lsfp), la Fédération sénégalaise de football et les deux clubs, Diambars et Génération. Alors que le point du non-retour semblait être franchi dans cette affaire, une solution a été finalement trouvée et les deux formations sont revenues à de meilleures sentiments.



À défaut de jouer dans leurs stades non homologués, GF et Diambars ont accepté de recevoir leurs matchs à domicile au stade Lat Dior de Thiès. Une prouesse réussie par l’ancien ministre Serigne Mbacké NDiaye et Abdoulaye Thiam (président de l’ANPS et AIPS Afrique) qui ont entamé des discussions en interne depuis quelques jours déjà.



C’est ce vendredi qu’ils ont tenu un point de presse au siège de la Ligue Pro, pour faire part de l’aboutissement des pourparlers. En présence de Djibril Wade (président de la LSFP) de Tala Fall (directeur de la communication de Génération Foot) et du manager de Diambars, Serigne Mbacké Ndiaye a expliqué que : « Fort heureusement, nous nous sommes rendus compte que notre ami Abdoulaye Thiam était en train de faire la même chose que nous, en discutant avec les diverses parties. On a décidé de joindre les deux initiatives et de trouver une solution… Hier (jeudi) nous avons pris l’initiative d’appeler les uns et les autres et c’est l’occasion de remercier Djibril Wade… Nous avons discuté jusqu’à 3h du matin et il a été décidé que Diambars aille jouer au stade Lat Dior de Thies » annonce-t-il avec soulagement.



Poursuivant, Mr Ndiaye ajoute ceci en guise de reconnaissance…« sur ce problème je tenais à rendre un hommage au président Mady Touré qui a prouvé qu’il n’est là que pour l’intérêt du football sénégalais. Quand nous avons discuté avec Diambars, ils nous dit que le président Saer Seck nous a dit de nous ranger derrière Génération Foot. Donc, il appartenait à Mady de dire oui Diambars vous allez jouer ou vous n’allez pas jouer. Il a mis de côté tout ce qui pouvait être un blocage pour dire oui j’accepte de jouer à Thies et Diambars va jouer à Thies, ce dimanche contre le Casa Sport. Talla Fall était naturellement dans les mêmes dispositions » a-t-il souligné.



Toutefois, ceci n’est qu’un début pour trouver une solution qui fera l’affaire de tous. Comme l’avait souligné Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, « le forfait est presque consommé si on suit la jurisprudence qui a été rendue par la commission de discipline… À ce stade, tant que le contentieux juridictionnel n’est pas vidé, le Comex ne pourra plus intervenir. » Ce sera donc aux commissions juridiques indépendantes de trancher.



Ce qui fait dire à Serigne Mbacké Ndiaye que : « Nous pensons que c’est un début de solution. Le plus important ce n’est pas de dire qui a tort ou pas mais renforcer l’autorité de la fédération et pour se faire il fallait d’abord que Diambars et GF acceptent de jouer à Thies… Ce qui reste maintenant c’est à la fédération de saisir la balle au rebond et de discuter avec les deux parties » a-t-il souhaité.



Rappelons que le conflit entre les parties prenantes a éclaté à la suite de la publication de la lettre circulaire N°23/00999/FSF-SG en date du 10 octobre 2023 portant « Transmission Règlement des terrains, stades et installations annexes. » Une mesure qui interdit à Diambars et Génération Foot de recevoir leurs matchs à domicile dans leur centre de formation et stades (non homologués.) Et, d’aller jouer au stade Lat Dior de Thiès qui a une homologation provisoire. Une mesure que les deux clubs avaient refusés pour diverses raisons dont l’incapacité matérielle d’assurer les charges financières.



Mouhamadou Moustapha Gaye