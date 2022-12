Conflit Israélo-Palestien : Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en conclave à Dakar.

Le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, présidé par le Sénégal tenait sa retraite ce 5 décembre à Dakar. Une occasion pour les membres dudit comité de faire face à la presse.



Selon Cheikh Niang, le président dudit comité, par ailleurs Représentant permanent du Sénégal auprès de l’ONU, « le Sénégal joue un rôle extrêmement important de par sa contribution. Nous sommes certes petits, de par la taille de notre pays, mais on est très grand de par notre diplomatie », a-t-il il souligné. « Nous vivons dans un contexte assez difficile. La cause palestinienne subit des contrecoups avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Donc, nous voyons un peu de relâchement par rapport à l’engagement de beaucoup de pays sur ces questions-là. Donc nous sommes là pour nous remobiliser. Nous sommes là pour affiner nos méthodes d’intervention pour nous projeter vers l’avenir et voir quelles sont les actions qu’on peut mener pour faire en sorte que la cause palestinienne soit beaucoup plus partagée », a-t-il il ajouté.



Ainsi, plusieurs actions comme une rencontre avec le président de l’Assemblée Nationale et la commission des Affaires étrangères sont aussi prévues...