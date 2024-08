Confection d’uniformes scolaires: le président de l’Union nationale des chambres de métiers plaide la signature d’une convention d’accord-cadre.

En perspective de la prochaine rentrée scolaire, le Premier Ministre a invité le Ministre de l’Education nationale à revoir le dispositif de commande d’uniformes scolaires, en privilégiant la proximité, par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles. C’est une décision prise à l’issue du conseil des ministres du mercredi 07 août. Cette initiative devra toutefois s’adosser à des mesures incitatives à formaliser leurs activités.



En réponse à cette initiative qualifiée de ‘’révolutionnaire’’, le président de l’Union Nationale des Chambres de Métiers du Sénégal a plaidé pour la signature d’un accord avec les acteurs concernés du secteur de l’artisanat.



« Nous proposons au Gouvernement du Sénégal, la signature d’une convention d’accord – cadre avec l’Union Nationale des Chambres de Métiers (UNCM) qui fait obligation aux départements ministériels à passer une commande avec l’union nationale des chambres de métiers pour la production de biens et la prestation de services dont ils ont besoin pour leur fonctionnement et pour lesquels les artisans disposent de compétences techniques avérées », a indiqué Issa Dièye dans une note reçue à Dakaractu et intitulée ‘’Enfin le déclic’’. Dans le document, il a magnifié la posture du premier ministre accordant un intérêt particulier au secteur de l’artisanat.



« Monsieur le Premier Ministre, vous avez réglé la délicate et épineuse question des semences destinées aux paysans, en évinçant du circuit les opérateurs verreux, quasiment résolu la cherté du prix du transport à l'occasion de certains événements, par cette décision, vous montrez votre sensibilité aux acteurs du secteur de l'artisanat », a conclu le président de l’Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, Issa Dièye.