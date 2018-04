Condamnation de Barthélémy Dias : « C’est un règlement de comptes » (Thierno Bocoum, Agir)

Le président du mouvement Agir a condamné fermement la condamnation de Barthélémy Dias. Selon Thierno Bocoum, même les acteurs de la justice se prononcent sur l’indépendance de la justice et personne ne peut empêcher les gens d’en parler, parce que la justice ne peut pas être enlevée de nos préoccupations et en tant que hommes politiques qui mettent en place les lois, on ne peut pas leur refuser de donner leurs positions. "C'est un règlement de comptes et une question extrêmement sérieuse à prendre en charge", a t-il conclu...