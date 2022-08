Concours général édition 2022 : Le président de la République décerne son satisfecit au parrain, le professeur Souleymane Mboup.

Le professeur Souleymane Mboup est le parrain de l’édition 2022 du concours général. Le directeur de l’Iressef doit être considéré et pris en exemple par les lauréats et les autres potaches en classe.



« Voilà pourquoi dans notre marche vers l’école des valeurs et de la réussite, nous offrons en exemple, un pur produit du système éducatif sénégalais, en la personne du professeur Souleymane Mboup. Il est pharmacien, colonel des armées, directeur de l’Iressef... Il a fait la fierté de notre pays. Il est un expert mondialement reconnu », s'exclame le président de la République...