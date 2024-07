Concours général 2024: le Tome 1 d’un ouvrage retraçant ‘’La grande marche vers une société d’Excellence/Concours Général du Sénégal: 1966-2024» rendu officiel

Le Ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Moustapha Mamba GUIRASSY a présenté la préface du Tome 1 du livre « La grande marche vers une société d'Excellence / Concours Général du Sénégal: 1966 - 2024 ». C’est à l’occasion de l’édition 2024 de la cérémonie officielle du Concours général, tenue ce 30 juillet, au théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. L’ouvrage retrace l'historique du Concours général sénégalais, depuis sa création par décret en 1961 et sa première organisation en 1966. Il est édité en deux tomes et constitue un véritable trésor pour le système éducatif et notre patrimoine culturel du Sénégal.



« Dès ma prise de fonction à la tête de ce ministère, j'ai, conformément à la politique éducative définie par le Chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, partagé le désir profond de mieux faire connaître le Concours général, une institution prestigieuse dans l'agenda républicain, qui magnifie l'excellence scolaire. L'absence, au sein du ministère de l'Education nationale, d'un document exhaustif retraçant l'histoire de ce concours emblématique était une préoccupation de l'ensemble de la communauté éducative. La production de cet ouvrage s'est donc imposée comme une nécessité.



Le Concours général sénégalais est bien plus qu'une simple compétition scolaire. Il est une vitrine de l'excellence, une célébration des talents exceptionnels et une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Cette œuvre permet de découvrir, année après année, les thèmes abordés, les discours prononcés, les lauréats récompensés, ainsi que les parrains choisis avec soin, selon des critères très sélectifs, et qui se sont distingués comme des modèles de réussite dans leurs domaines respectifs. », a indiqué le ministre de l'Education reçu par Dakaractu.



Le ministre Moustapha Mamba Guirassy pour qui, la nouvelle vision du Gouvernement du Sénégal est de faire évoluer le système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour, enfin, former à l'horizon 2035, un citoyen bien ancré dans ses valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. « Le Concours général s'inscrit pleinement dans cette vision en valorisant le travail acharné, la persévérance, la performance et l'excellence, qui sont au cœur de notre ambition. La Nouvelle Initiative pour la Transformation humaniste de l'Education (« NITHE ») renvoie à cette vision qui offre une éducation et une formation articulées essentiellement aux connaissances et valeurs sociales et citoyennes. Elle s'adresse à l'école dans ses capacités et obligations d'adaptation et de réadaptation qui ont toujours fait d'elle un instrument de transformation sociale.



En lisant ces pages, nos jeunes générations pourront s'inspirer des anciens lauréats, dont bon nombre sont devenus des figures emblématiques de succès dans divers domaines, allant des sciences aux arts, en passant par la politique et les affaires. Ces lauréats représentent des modèles à suivre. Leurs parcours illustrent à quel point les valeurs sécrétées par notre société mènent à une réussite remarquable. Ils incarnent l'esprit d'excellence et de détermination que nous cherchons à promouvoir dans notre système éducatif », a expliqué le ministre.



A en croire l’autorité, les jeunes peuvent également s'inspirer des discours d'usage prononcés au fil des années, qui véhiculent des messages forts de persévérance, d'abnégation et d'excellence.



« Ces viatiques, transmis par des figures éminentes, rappellent l'importance de l'effort personnel et du dévouement dans la quête de l'excellence scolaire. Les valeurs transmises sont essentielles pour forger des citoyens responsables, engagés et prêts à relever les défis de notre temps. Ces différentes allocutions d'usage sont aussi porteuses d'encouragements, d'exhortations, mais aussi d'orientations et de perspectives qui incitent les jeunes à rêver grand et à viser toujours plus haut. Enfin, nos élèves auront l'opportunité de mieux connaître les parrains des différentes éditions choisis pour leurs parcours exemplaires et leurs contributions significatives à l'évolution qualitative de la société. Ces illustres personnalités incarnent des modèles de réussite et d'intégrité dans leurs domaines respectifs. Leurs engagements et leurs succès inciteront, sans doute, nos jeunes à aspirer à de grandes réalisations. Ces femmes et ces hommes, issus de toutes les franges de la société, et dont les mérites sont reconnus de tous, s'offrent en exemple à la nouvelle génération. Cet ouvrage est le fruit d'un travail rigoureux et minutieux, destiné à préserver et à valoriser notre héritage éducatif. », a indiqué M. Guirassy. Le ministre a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’ouvrage. « Leur dévouement et leur passion ont permis de rassembler cette richesse d'informations, offrant ainsi aux lecteurs une compréhension approfondie du Concours général et de son impact sur notre société. Je confonds dans ces remerciements toute la communauté éducative, les partenaires sociaux, techniques et financiers. Aux parents, j'exprime ma reconnaissance pour les efforts consentis, dans des conditions parfois difficiles, pour révéler les talents de leurs enfants. J'espère que cet ouvrage sera une source de motivation et de fierté pour tous les lecteurs. À travers cette initiative, nous renforçons notre engagement envers l'excellence éducative et notre détermination à cultiver les talents de demain. Puisse cet ouvrage inspirer et guider nos jeunes vers des horizons toujours plus prometteurs, en cohérence avec la vision du Chef de l'État de faire évoluer le système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente. Ce livre, plus qu'une simple compilation d'informations, est un guide, un mentor silencieux pour ceux qui aspirent à l'excellence. », a dit le ministre de l’Education Nationale.