Compagnonnage avec BBY : Le parti Model de Ibrahima Sall dénonce « le manque de considération à leur égard » et affûte les armes en vue de la présidentielle 2024…

À l’occasion de l’ouverture de sa permanence à Darou Mousty, le parti Model de l’ancien ministre Ibrahima Sall a déploré le manque de considération de leur leader politique par le chef de la coalition BBY, le président Macky Sall. « Notre leader Ibrahima Sall a tout donné à la coalition Benno, pour l'intérêt supérieur du Sénégal, mais il n’a pas été rétribué à la hauteur de son engagement », dénonce vigoureusement Ndayane Samb, un des membres de la formation politique.



Poursuivant son propos, le politique estime que le moment est venu pour le parti de prendre ses responsabilités. Ce qui, selon lui, se traduira sur le terrain politique très prochainement avec une tournée nationale en vue de préparer la présidentielle 2024. « Dans les prochains jours, le Model qui est représenté dans les 45 départements fera une tournée nationale en vue de la préparation du congrès prévu au mois de décembre. Nous prendrons nos responsabilités le moment venu. Rien n’est exclu pour le moment. En tout cas, nous comptons participer activement à la Présidentielle de 2024 », a laissé entendre Ndayane Samb.



Lors de cette cérémonie d’ouverture de leur permanence baptisée « Habib Sylla » (un membre du parti décédé), l’ancien ministre Ibrahima Sall a réuni autour de l’essentiel les différentes formations politiques de Darou Mousty, du pouvoir comme de l’opposition. En effet, pendant plusieurs tours d’horloge, le parti Model a pu réunir autour d’une même table les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition, à savoir LRDR/Yessal de Modou Diagne Fada, l’APD de Thierno Lo, l’APR du président Macky Sall, le Pastef de Ousmane Sonko et le PDS du président Abdoulaye Wade. Ces acteurs politiques qui se regardaient en chiens de faïence, ont oublié leur égo pour enfin prendre part à la cérémonie d’ouverture de la permanence du parti Model. Suffisant pour le coordonnateur départemental du Pastef et de la coalition Yewi Askan Wi, le Dr Cheikhouna Bèye, de magnifier cette exception de Darou Mousty…