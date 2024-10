Communiqué sur l’incident entre une dame et Macky Sall au Maroc: L’APR outrée, charge le ministre Yassine Fall et dénonce « une apologie de l’insulte »

Dans un communiqué rendu public ce lundi après l’incident survenu au Maroc entre une dame répondant au nom de Aicha Camara et l’ancien président Macky Sall, le ministre des affaires étrangères étrangères dit instruire à l’ambassadeur du Sénégal au Maroc ainsi qu’au chargé d’affaires au consulat général du Sénégal à Casablanca, « d’apporter une assistance juridique à la dame ». Ce qui n’a pas visiblement plu aux camarades du leader de l’Apr. « Les Sénégalais ont été choqués que Madame Yacine Fall, Ministre des Affaires étrangères, ait officiellement encouragé, en diligentant des efforts pour faire libérer une de ses militantes qui avait eu l’outrecuidance de traiter l’ancien Président de la République Macky Sall d’assassin « de nos enfants ».



Si cette dame n’a rien trouvé d’autre pour justifier ses injures que de dire que ce n’était qu’une question, cela prouve qu’il s’agit une fois de plus d’instaurer cette volonté de vouloir institutionnaliser l'insulte comme mode d’expression des patriotes », s’est étonné le parti républicain dans son communiqué. Les partisans de l’ancien président s’estiment outrés par les mots du ministre des Affaires étrangères qui, disent-ils, « tendent de fait à encourager des militants de son parti Pastef à insulter et à traiter un ancien Président de la République d’assassin et de « tueur d’enfants », au moment où, au Sénégal, les nouvelles autorités emprisonnent des citoyens qui ont juste dénoncé des mensonges proférés au vu et au su du monde entier ».



L’alliance pour la République considère « qu’il n’y a rien de nouveau pour les gouvernants actuels qui continuent de faire l'apologie de l'insulte de leurs militants, postures qu'ils ont toujours adoptées alors qu'ils étaient dans l'opposition ».