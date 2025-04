Commune de Fatick : Les enjeux de l’installation d’une station de dépotage et de traitement des boues de vidange

L’initiative lancée le 23 novembre 2024 à Foundiougne constitue une réponse aux problématiques de développement à l’échelle locale. Mais elle est surtout la confirmation qu'à travers la coopération décentralisée, il est possible d'apporter des solutions à certains défis de développement.



C’est dans ce sens que le Directeur Général de l'ONAS, Monsieur Séni Diéne, a axé son intervention lors de cette rencontre qui a enregistré la participation de partenaires. « Notre démarche s'inscrit en parfaite cohérence avec la Nouvelle Vision Sénégal 2050. Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, et son Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO, ont proposé les Pôles Territoriaux de Développement. Nous sommes dans le Pôle Centre qui aura un modèle de développement durable centré sur la valorisation de son riche patrimoine naturel », a déclaré le Directeur Général de l’ONAS.



Il intervenait lors d’un atelier de restitution de l’étude du projet d’installation d’une station de dépotage et de traitement des boues de vidange sur le territoire de l’entente « Loog-Fsm ». Pour lui, dans le cas spécifique de la région de Fatick, les collectivités territoriales, les communautés et les partenaires au développement gagneraient à travailler main dans la main pour améliorer les conditions de vie des populations.



« Nos défis appellent à un renforcement des relations entre les communes et aussi à la diversification des partenaires. Nous ne devons pas tout attendre de l’État. D’où la pertinence et l'exigence d'asseoir une politique agressive de promotion de la coopération décentralisée. C’est la voie idéale vers le développement de nos terroirs et de nos collectivités locales », préconise-t-il.



Avec la rareté des ressources, poursuit-il, nos collectivités ont compris qu’il faut mettre en avant la mutualisation des moyens, mais aussi explorer les opportunités offertes par la coopération décentralisée, qui dans la pratique a permis de financer des projets structurants dans nos collectivités territoriales. Par ailleurs, l’adjoint au préfet de Fatick a abondé dans le même sens : c’est dans les grands ensembles que certains défis peuvent être mieux pris en charge. « C'est dans cette dynamique d’agir ensemble que la mise en œuvre du projet d'installation d’une station de dépotage et de traitement des boues de vidange sur le territoire de l’entente LOOG-FSM est logée et revêt une importance capitale, car l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement reste un défi majeur et un indice de développement incontournable », a soutenu l’autorité administrative. Ce projet arrive à un moment où la population est en nette augmentation, avec son lot de problèmes.



Rappelons que la zone comptait 26 000 habitants en 2023 selon le recensement général de la population, alors que les infrastructures d’assainissement ne suivent pas. « Le RGPH5 de 2023 a révélé une population de plus de 26 000 habitants au moment où les sites de dépotage des boues de vidange existants sont toujours à l’état sauvage, sans oublier le péril fécal qui est toujours d’actualité et lié au déficit de latrines dans la zone », a avancé l’adjoint au préfet, qui avait rappelé au passage que de l’acte I à l’acte III de la décentralisation, le Loog a toujours été porté par différentes circonscriptions suivant les découpages administratifs.



Aujourd’hui, parmi les communes qui composent le Loog, Foundiougne et Soum présentent une structure de type urbain, et celle de Mbam polarise toujours des villages et des hameaux. Le partenaire clé de ce projet est l'Association de coopération entre les acteurs de développement (ACAD). Ce projet vient à point nommé, d’autant plus que l’assainissement devient de plus en plus un défi pour les communes de la région de Fatick. « La résolution des problèmes d'assainissement reste un défi. Seule la coopération pourra nous aider à surmonter nos difficultés », a laissé entendre le Président de l’entente Loog, Babou Diakham.