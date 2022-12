Commune de Dabaly : Le maire Samba Sall préside la cérémonie de lancement des travaux de deux pistes, remercie le chef l'État et plaide pour l'érection d'un hôpital...

La mairie de la commune de Dabaly avec à sa tête M. Samba Sall et le Fonds d'Entretien Routier Autonome, ont procédé hier au lancement des travaux de construction de deux pistes de production, dans ladite commune.



La première piste est d'un linéaire de 10 km sur l'axe Sinthiou Mamour Ndary, Keur Oumar Coumba, Keur Diobo-Rip et Kantora d'un montant global de plus de 134 millions de fcfa et l'autre va emprunter l'axe Leyéne, Keur Mademba et Dabaly pour un coût global de plus de 151 millions de nos francs.



Le maire de Dabaly qui a présidé la cérémonie de lancement s'est félicité de ces "joyaux" qui vont, selon lui, participer au désenclavement des localités précitées.



Dans son discours, il en a profité pour remercier le président de la République. " Il a entendu les doléances de la population et a réagi favorablement", a déclaré le maire de Dabaly qui a rappelé avoir transmis lesdites doléances au président Macky Sall lors de son passage à Kaolack.





Il a également sollicité l'érection de centres de santé et d'un hôpital sur la transgambienne pour soulager respectivement les populations environnantes et les usagers de cet axe routier. Le maire a remercié aussi la population de Dabaly pour la grande mobilisation à l'occasion de cette cérémonie...