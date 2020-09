Commune Boutoupa-Camaracounda : L'affaissement du pont sépare la population du reste du pays

Les dégâts causés par les pluies du week-end dernier continuent toujours. Après la commune de Niassya dans le département de Ziguinchor qui a perdu plus de 100 maisons emportées par les eaux, c’est la commune de Boutoupa Camaracounda de prendre son lot de dégâts. Primo, la commune est désormais séparée du reste du pays. Le seul pont qui reliait la commune aux autres localités s’est affaissé. Ousmane Sanding, premier adjoint au maire de la commune se désole de la situation, mais décrit la situation.



« Je confirme l'affaissement du pont. Aujourd'hui Boutoupa Camaracounda est coupé du reste du monde. Cette situation a causé des conséquences néfastes à la population : les malades ne pourront plus être évacués vers les autres structures de santé, alors que nous avons des femmes en état de grossesse très avancé, la vie est impassible à Boutoupa parce que nous ne pouvons plus nous approvisionner en denrée de 1ère nécessité, nous ne pouvons pas accéder au marché pour écouler les produits car Boutoupa est une localité à fort potentialité économique. Toutes les issues qui mènent vers la commune sont impraticables. La seule issue qui était praticable c'était via Agnack. Malheureusement le pont s'est affaissé. La commune de Boutoupa est en train de vivre une situation désastreuse »



Cette situation prive la population de plusieurs choses. Coupées du reste, les populations dans le désarroi appellent les pouvoirs publics à leur venir en aide.

« Nous interpellons l'armée dans le concept armée nation pour que le génie militaire viennent nous aider à trouver une solution. Nous interpellons l'Etat à venir nous aider, surtout les programmes », appelle le premier adjoint au maire À signaler que la commune de Boutoupa-Camaracounda est frontalière à la Guinée Bissau. Les autres issues qui mènent vers le village sont inaccessibles à cause des conséquences de la crise.