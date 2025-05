Commerce international : Le Sénégal affine sa stratégie face à la montée des tarifs douaniers américains

Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine impactent l’ensemble de l’économie mondiale, le Sénégal a engagé une vaste réflexion sur l’avenir de ses échanges extérieurs et la consolidation du commerce intra-africain.

Les acteurs institutionnels, économiques, académiques et professionnels ont pris part à la journée de réflexion sur l’environnement du commerce international ce samedi 24 mai 2025. Organisée par l’Amicale des commissaires aux Enquêtes Économiques du Sénégal (A.C.E.E), cette rencontre a été présidée par le ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop.



Le ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop s’est réjoui de cette journée de réflexion organisée par l’amicale des commissaires du ministère de l’Industrie et du commerce sous le thème du commerce bilatéral.



Selon le ministre, "depuis le début de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, nous constatons une augmentation significative des droits de douane, y compris chez nous, où ils ont été relevés de 10 % de manière unilatérale", a souligné le ministre. "Nous devons défendre nos intérêts stratégiques, tout en tenant compte de notre appartenance à l’UEMOA et à la CEDEAO."



Le ministre a insisté sur la faiblesse du commerce inter-africain qui équivaut à 15%. C’est pour cette raison qu’ils veulent écouter les propositions et voir dans quelle mesure ces propositions pourraient être transformées en projets de loi, en projets d’arrêtés pour mieux protéger l’économie du Sénégal. Au sortir de cette journée de réflexion, le ministre de l’Industrie et du commerce attend qu’un document de plaidoyer et de recommandation soit produit afin qu’il soit soumis au Premier ministre, au président de la République. Ainsi, ce document sera proposé à l’Assemblée nationale pour justement faire des arrêtés et créer de nouvelles lois pour réguler le commerce dans l’intérêt du Sénégal.



Pour le président de l’Amicale des commissaires aux enquêtes économiques, Mamadou Lamine Ndiaye, cette journée s’inscrit dans le programme annuel de leur amicale décidé sous un sujet qui fait l’actualité, en l’occurrence la hausse des droits de douane des États-Unis sur l’ensemble des pays membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). "L’augmentation des tarifs douaniers américains à l’égard de l’ensemble des pays membres de l’OMC aura des conséquences directes sur des économies comme la nôtre," a-t-il averti.

"Ce panel doit nous permettre d’échanger sur les meilleures stratégies à adopter et de mettre en cohérence notre politique commerciale avec le Plan Sénégal 2050." De ses discussions, sortira un document qui sera remis aux autorités pour les aider à mieux faire face à cette crise.