Comité de pilotage du PACASEN : Le ministre Mamadou Talla se réjouit de l’état d’avancement des activités du programme

Dans le cadre de la poursuite des travaux du Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) qui a été lancé depuis Novembre 2018, le nouveau ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des terres, Mamadou Talla a tenu ce jeudi 03 novembre 2022, sa première session de pilotage stratégique pour échanger avec l’ensemble acteurs concernés du PACASEN sur l’état d’avancement des activités dudit programme. Ce programme qui existe depuis 4 ans et piloté par l’Agence de Développement Municipale (ADM), a permis de réaliser d'importants résultats qui ont impacté positivement les collectivités bénéficiaires d’après les présentations des différents rapports lors du comité de pilotage.

« Des résultats importants ont été enregistrés pendant ces 4 ans. La volonté du président a été d'y mettre 130 milliards sur les 123 collectivités, nous pouvons dire que c'était inédit et c'était aussi une réforme dans la gestion , dans l'organisation et dans le fonctionnement de nos collectivités territoriales, c'était pas évident au début et vous avez vu que à la fin pratiquement de ce programme, malgré les « contraintes » liées au mode de gestion , aux conditions de performance, aux conditions de décaissement et la nécessité de réformer plusieurs collectivités sur les 123, nous sommes pratiquement à 120 qui sont conformes donc je félicite ce comité. Également l’ADM et son directeur général à la tête et toute l'équipe de coordination du programme, nous avons en tout cas atteint des résultats extrêmement importants », a déclaré le ministre.

Satisfait de l’état d’avancement des activités du programme malgré les contraintes, le ministre souhaite un prolongement du programme « Très satisfait de ce qui a été fait, mais encore une fois, il faut aller au-delà. Il faut continuer en essayant de prolonger également ce travail extrêmement important. »

Au terme de ce comité de pilotage stratégique du programme, le ministre a aussi annoncé la mise en place d’un autre programme d’appui aux communes plus vaste qui concerne l’ensemble des collectivités territoriales du pays...