Combat Modou Lo Vs Ama Baldé : « Un face à face aura bel et bien lieu » (Luc Nicolaï)

Après l’échec des deux premiers face-à-face entre Modou Lô et Ama Baldé, en vue de leur confrontation du dimanche 13 mars 2022, dû à des échauffourées entre supporters, Luc Nicolaï et Modou Lô ont organisé une conférence de presse pour s’adresser au monde de la lutte.



Une occasion pour le promoteur Luc Nicolaï de rassurer les amateurs sur la question du renvoi du combat. Luc Nicolaï, promoteur de ce combat royal qui doit opposer le Roi des arènes Modou Lo à Ama Baldé de Pikine, affirme qu’ « un face à face aura bel et bien lieu, et le combat est toujours maintenu pour le 13 mars 2022 ».