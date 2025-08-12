Colère de la mer, détresse des côtes : Le députe-Maire Abdou Karim Sall sonne l’alerte et réconforte les sinistrés

Les vagues n’ont pas seulement frappé le sable, elles ont aussi frappé les cœurs. Hier encore, la houle a violemment balayé le littoral sénégalais, laissant derrière elle un paysage meurtri et des familles plongées dans l’angoisse.



Abdou Karim Sall, député et maire de Mbao, a pris la plume sur Facebook pour exprimer sa profonde inquiétude face à ce drame maritime qui touche de plein fouet les populations côtières. « Mon cœur saigne en voyant notre façade maritime menacée par les eaux, et nos populations vivre dans l’angoisse », écrit-il avec émotion.



Du quartier de Yarakh jusqu’à la paisible Toubab Dialao, les dégâts sont visibles : plages grignotées par l’océan, habitations fragilisées, familles déplacées. Pour l’édile de Mbao, il ne s’agit pas seulement d’un problème environnemental, mais aussi d’une urgence sociale et humaine.



Dans son message, il adresse un soutien appuyé aux sinistrés : « À toutes les familles touchées… vous n’êtes pas seuls. » Une promesse qui sonne comme un engagement politique et moral, alors que la montée des eaux continue de grignoter, saison après saison, le patrimoine naturel et les moyens de subsistance des riverains.