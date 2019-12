Code de l'environnement : Vers l'interdiction de l'importation des pneus usagés.

Interpellé sur l’importation des pneus usagers cet après-midi à l’Assemblée nationale, lors du vote de la loi sur plastique, le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall a révélé, qu’il était prévu dans le cadre du code de l’environnement revisité, « une interdiction de l’importation des pneus usagers ». Le ministre de faire savoir que « les pneus usagés sont du plastique non recyclable ». C’est la raison pour laquelle, ajoutera t’il « nous sommes en train de travailler, et nous sommes fin prêt par rapport au nouveau code de l’environnement et prévu d’interdire l’importation des pneus usagés », a fait savoir le ministre.