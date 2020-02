Cleaning day à l'Université de Thiès : Le Meer et l'Amicale des Étudiants de l'Ufr lancent le programme " Campus propre "

Le mouvement des élèves et étudiants Républicains, sous la houlette de leur coordinateur national Abdoulaye Diagne et des étudiants de l'Amicale des Étudiants de l'Ufr de Thiès amenés par Mamadou Dièye, ont officiellement lancé ce samedi, le programme de nettoiement baptisé "Campus Propre."



Pour le jeune républicain, il était question de donner une âme à l'appel du Président, Macky Sall consistant à dérouler des séances de nettoiement populaire le premier samedi de chaque mois. "La semaine dernière, nous étions à l'université de Dakar. Aujourd'hui, avec notre coordinateur régional à Thiès, Amadou Aw, nous avons essayé de rendre propre le campus. Les étudiants sont sortis massivement. L'invite du Chef de l'État a été très bien accueillie par les populations et surtout par les étudiants. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus loin d'avoir ce nouveau type d'étudiant que nous cherchons tant. Thiès a réussi sa journée, ce qui fait que la compétition est désormais ouverte et chacun voudra remporter le trophée du Chef de l'État."



Une trompette embouchée par Mamadou Dièye qui considère que la mobilisation a été exceptionnelle à tout point de vue. " La symbolique derrière cette activité c'est que nous voulons cultiver la citoyenneté et instaurer le culte du nouveau type de Sénégalais. Dans le programme Campus propre, nous avons installer des poubelles dans tous les coins de l'institution et avons impliqué tous les étudiants. "

Les étudiants ne manqueront pas de saluer le soutien du directeur du Crous dans la mise à leur disposition d'une logistique à la hauteur des ambitions...