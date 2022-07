Cité Djikom de Guédiawaye : L’école 20 et la station de pompage sous les eaux, la population dans le désarroi accuse...

La pluie qui s’est abattue ce mercredi sur Dakar a causé l’inondation de plusieurs zone de la capitale sénégalaise. C’est le cas à la Cité Djikom de la ville de Guédiawaye. Les populations qui vivent aux alentours de l’école 20 ont fini de constater avec amertume le retour des inondations. Des quatres côtés de l’établissement scolaire, les eaux ont fini par occuper les terrains vagues et mis au milieu la station de pompage installé par le gouvernement pour évacuer les eaux en cas de fortes pluies.



Trouvé en train de regagner son atelier de couture, Mbaye Cissé, jeune tailleur de la Cité Djinkom marche dans les eaux qui ont atteint le niveau de ses cuisses. Néanmoins, il a accepté de nous parler. “ Il y a des canalisations, mais elles sont trop petites pour contenir toute cette quantité d’eau qui nous vient de Gueule Tapée, Notaire Kaw et les autres quartiers qui sont de l’autre côté des deux voies. Ce sont ces voies qui sont à l’origine de tous ces désagréments. Car depuis qu’elles sont construites en 2005, chaque année nous vivons ce calvaire. L’eau ruisselle pour descendre vers ce terrain de foot qui jouxte l’école 20. D’ailleurs l’eau a fini l’école est inondée et l’eau dépasse 1 mètre de hauteur. Toutes les ruelles qui relient le quartier à l’école sont occupées par les eaux » regrette ce jeune qui vit cette situation depuis 12 ans.



Comme pour conforter notre jeune tailleur, ce sage trouvé une n compagnie des autres délégués de quartiers de la Cité, confirme les propos du jeune tailleur. Il est ajouté d’autres arguments pour étayer les propos de Mbaye Cissé. Son nom, Serigne Saliou Sarr, adjoint délégué de quartier Mbode 5 de a Cité Djikom. « On vit cette situation depuis 2005. Ce fut une inondation qu’on attendait pas parce qu’il y avait beaucoup de sables. C’est les techniciens qui nous ont fait comprendre que nous habitons dans une zone basse et que la nappe en a beaucoup pris d’eau. C’est pourquoi l’État a installé cette station de pompage. Malheureusement le problème n’est pas réglé ».



Pour lui, « on n’attendait pas de sitôt les inondations mis à la fin de l’hivernage. Mais avec cette situation on risque de vivre l’enfer cette année. Nous sommes fatigués et les populations ne dorment plus et se contentent des moins du bord. Le conseil de quartier de la Cité Ndioukom a sollicité toutes les autorités de la ville mais rien. Notaire Kaw et Gueule Tapée sont des quartiers assainis sauf nous parce qu’on nous sert comme prétexte à l’image de la sortie chaotique du ministre Serigne Mbaye Thiam qui dit que l’assainissement de la Cité Djinkom coûte trop cher. C’est grave pour un ministre alors que l’Etat a mis des milliards pour le Brt qui nous a causé ce calvaire. Nous n'avons plus espoir parce que chaque année on nous promet. L’assainissement du Brt tant chanté enfonce la situation. Ce terrain reçoit toutes les eaux des autres quartiers », conclut-il.