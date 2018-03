Cimetière de Yoff : La dernière demeure de Mouhamadou Mbodj

Mouhamadou Mbodj repose désormais au cimetière de Yoff où il vient d’être inhumé. La levée du corps du coordinateur du Forum civil a eu lieu à la mosquée de Mermoz en présence de parents, amis, proches et collaborateurs qui ont tenu à rendre un dernier hommage à cette figure de la société civile sénégalaise qui a beaucoup milité en faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Sénégal.

Mouhamadou Mbodj a été rappelé à Dieu dans la nuit de vendredi au samedi des suites d'une maladie. Le coordinateur du Forum civil qui subissait les affres de la maladie coordonnait depuis des semaines les activités de l'organisation à distance.

La rédaction de Dakaractu s’associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée. Que la terre de Yoff lui soit légère !