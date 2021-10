Choix des candidats aux locales : La coalition Macky 2012 invite le président Sall à écouter la base.

En perspective des investitures des candidats devant représenter la mouvance présidentielle dans les différentes collectivités locales, la coalition Macky 2012 invite les militants de la grande majorité à respecter les choix du président de la coalition.



En outre, Adji Mbergane Kanouté et ses camarades appellent également le président Macky Sall à écouter la base afin de choisir les candidats dans le plus grand consensus.



"Sur les prochaines élections locales de janvier 2022, les leaders de la coalition saluent le déroulement du processus électoral et invitent les membres de la majorité présidentielle à s’en tenir à l’arbitrage du Président de la Coalition BBY.



Par conséquent, les leaders de la Coalition Macky2012 invitent Son Excellence Macky Sall à écouter la base et à choisir des candidatures de consensus et aux meilleurs profils", lit-on dans le communiqué final de leur assemblée générale.



Par ailleurs, les leaders de la Coalition Macky2012 félicitent la Députée Adji Mergane Kanouté, secrétaire générale de l’Union pour le Développement du Sénégal pour son élection à la vice-présidence de l’UIP, l’Union Inter Parlementaire. "Cette élection témoigne, une fois de plus, du leadership incontesté et incontestable du Président Macky Sall", se félicitent-ils dans le communiqué qui informe également que "la Conférence des leaders a désigné la Député Adja Mously Diakhaté, Présidente d’A3J, pour la coordination tournante de la Coalition de la période du 1er octobre au 1er janvier 2022".