Cherté du coût des communications électroniques : Le gouvernement sur le point d'alléger la souffrance des consommateurs

Le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a fait état de la cherté des coûts de la communication électronique lors de la fête des 10 ans de la CTIC et annonce que l’État est en train de travailler sur la baisse des coûts de l'internet et de la téléphonie pour mieux accompagner les Sénégalais, surtout les jeunes qui sont dans l'innovation et la créativité.