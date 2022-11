Cherté de la vie : Le GRAAPP invite à la matérialisation des 11 mesures du président de la République et parle de "décisions salvatrices".

Dans un communiqué, le Groupe de Réflexion et d'Appui aux Actions et Politiques du Président s'est joint aux nombreuses réactions, au lendemain des nouvelles mesures prises par le président Macky Sall afin de lutter contre le coût très élevé de la vie. " Suite aux recommandations issues de la concertation nationale sur la vie chère et à la tenue du Conseil national spécial de la consommation le samedi 05 novembre 2022 au Palais de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la

République a pris 11 mesures visant à alléger le coût de la vie pour les consommateurs sénégalais. Ces mesures exceptionnelles vont contribuer à soulager les populations très éprouvées par la conjoncture économique mondiale très difficile. Le GRAAPP félicite chaleureusement le Président Macky Sall pour ces décisions salvatrices qui prouvent à suffisance sa volonté et son engagement à veiller à l’équité sociale malgré la crise économique actuelle. Le GRAAPP se réjouit aussi de ces mesures à forte orientation sociale, particulièrement dans le secteur de l’éducation et de la formation. La baisse conséquente des frais d’inscription et de scolarité dans les Écoles privées devraient, en sus des autres mesures prises, soulager les parents d’élèves. Dans le public, l’application de la gratuité dans le préscolaire et le primaire ainsi que le plancher et le plafond fixés pour les droits d’inscription au moyen et secondaire devraient aussi induire les mêmes effets positifs pour les ménages".

Les membres dudit groupe d'exhorter l'ensemble des acteurs à s'atteler à l'effectivité de ces décisions. " Le GRAAPP invite tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces mesures, à veiller scrupuleusement à leur matérialisation à tous les niveaux. Il encourage le Ministère de l’Education nationale à veiller au suivi, au respect strict de ces mesures et à créer un dispositif adéquat pour soutenir les acteurs du système éducatif. Le GRAAPP s’engage à accompagner les pouvoirs publics à matérialiser ces mesures exceptionnelles pour le bien exclusif des populations sénégalaises".