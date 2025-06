Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget : « Nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière »

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale ce matin, le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a souligné la nécessité pour les Sénégalais de comprendre que le travail engagé par le gouvernement demande des efforts importants.



« Nous avons toujours été les premiers à poser les questions sur la table pour en discuter et apporter les solutions idoines. Je suis au regret de constater que certains s’adonnent à des débats puérils face aux enjeux et urgences de l'heure. Soyons solidaires et serrons les coudes pour franchir les obstacles auxquels nous faisons face », a martelé l'argentier de l'État, insistant sur le fait que le pays traverse une période de précarité budgétaire et financière.