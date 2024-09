Chavirement d'une pirogue au large des côtes de Mbour: " On a une famille décimée... Le capitaine de la pirogue est un frère..."( Cheikh Issa Sall, maire de Mbour).

Plusieurs membres de la famille du maire de Mbour ont péri dans le chavirement de cette pirogue au large des côtes de Mbour. Cheikh Issa Sall l'a fait savoir lors d'un entretien sur la Tfm. À l'en croire, au delà du fait que le présumé convoyeur soit son frère de même père, d'autres membres de sa famille avaient embarqué dans cette pirogue.



Selon lui toujours, Pape Sall avait 4 de ses fils à bord de l'embarcation dont 2 ont été retrouvés. Des neveux, des nièces et des parents par alliance étaient aussi en partance dans ce voyage périlleux. Le maire de Mbour de regretter ce drame avant de s'interroger sur les causes et les conséquences de ces départs via la mer.



D'après lui, Pape Sall est un père de famille qui a assez de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille parce qu'ayant depuis 1998 le matériel de pêche nécessaire pour faire correctement son travail. De plus, il a construit sa maison et prenait correctement en charge tous ses besoins. Cheikh Issa Sall de terminer en disant que le mal est profond mais le chômage fait partie des causes qui amènent les jeunes à prendre la mer...