Charles III, nouveau roi d’Angleterre : Un monarque âgé face aux défis de l’heure !

Il accède tard au trône qui lui a été parfois contesté, mais contrairement à sa mère, Charles III était bien né pour régner après sept décennies dans l’ombre de sa mère, Elizabeth II. Après une scolarité dans des écoles privées prestigieuses, Charles devient en 1970 le premier héritier de la couronne à obtenir, en effet, un diplôme supérieur à l’université de Cambridge. Il reçoit, à l’âge de 20 ans, le 21e nom du prince de Galles, un attribut de tous les héritiers mâles du trône britannique. Il a ensuite servi dans la Royal Air Force et la Royal Navy.

En 1981, interviennent ses fiançailles avec Diana Spencer âgée alors de 19 ans, propulsant le couple dans un tourbillon médiatique. Quelques mois plus tard, leur mariage réunit plus que 750.000.000 de téléspectateurs à travers le monde. Les rumeurs d’infidélité font la une des journaux britanniques et favorisent une distance de plus en plus grande entre le couple princier qui finit par se séparer en 1992. Le divorce est formellement acté en 1996.



Charles retrouve ensuite officiellement son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles. Malgré l'hostilité de l'opinion publique, l’héritier au trône finit par imposer peu à peu la présence de Camilla à ses côtés. Tous les deux divorcés, Charles et Camilla se remettent ensemble avec le consentement de la reine Elizabeth II en avril 2005, après 34 ans de relations compliquées.





Une grande partie de sa vie, Charles a profité de son statut d’éternel prince héritier pour défendre les causes qui le tiennent à cœur, dont l’environnement, sujet particulièrement important pour lui, sans avoir besoin de tenir l’habituelle réserve demandée aux souverains britanniques en exercice. Sa liberté de ton , il sait qu’il va désormais devoir la mettre de côté.

Outre l'environnement, l'architecture ou l'agriculture, ses thèmes préférés, il a pu aussi défrayer la chronique en s'aventurant sur le terrain politique, à l'inverse de sa mère, qui évite soigneusement toute polémique. En mai 2014, il avait notamment comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler , amenant la Russie à demander des explications officielles. De même, son soutien affiché au dalaï-lama passe mal auprès des autorités chinoises.

Charles arrive ainsi au trône à l’âge de 76 ans. Il arrive en effet, dans une période charnière de règne notamment du Brexit et de ses conséquences. Mais aussi, la situation de la guerre en Ukraine qui préoccupe à l’échelle mondiale. La crise climatique est aussi un défi qui attend le nouveau monarque. Un monarque âgé devra aussi faire face à un nouveau défi, cette fois familial. Il devient roi, mais il devient aussi patriarche des Windsor… et devra, de ce fait, gérer les problèmes qui pourraient entacher la réputation de la famille royale, parmi lesquels les accusations de viol à l’encontre de son frère, Andrew .